Несколько десятков известных членов Социал-демократической партии Германии, которая входит в правящую коалицию, призвали власти страны к переговорам с Россией и раскритиковали курс на увеличение военных расходов.

Об этом говорится в их манифесте, передает немецкий журнал Stern.

Члены СДПГ призывают прекратить развертывание новых американских ракет средней дальности в Европе и заявляют, что цель выйти на оборонные расходы в 5% ВВП нерациональна. В манифесте содержится призыв прекратить наращивать военные расходы и рассчитывать их, исходя из стоящих перед страной оборонительных задач, а не из доли ВВП.

Также социал-демократы считают необходимым возобновить диалог с Россией о мире и безопасности в Европе.

"Военная риторика и масштабные программы вооружения не создают большей безопасности для Германии и Европы, а скорее ведут к дестабилизации и усиливают восприятие взаимной угрозы между НАТО и Россией. Поддержка Украины в ее требованиях о международном праве должна быть связана с законными интересами всех в Европе в безопасности и стабильности. На этой основе должна быть предпринята чрезвычайно сложная попытка возобновить диалог с Россией по вопросу мира и безопасности в Европе после прекращения огня", - заявляют социал-демократы.

Манифест кроме прочих подписали бывший глава фракции СДПГ в Бундестаге Рольф Мютцених, бывший сопредседатель СДПГ Норберт Вальтер-Борьяс, бывший государственный министр в Федеральном министерстве иностранных дел Гернот Эрлер, Ральф Штенгер и другие.

В апреле рремьер немецкой земли Тюрингия и член ХДС Марио Фойгт допустил возможность возобновления поставок российского газа в Германию.

А немецкая пресса писала, что в Европе думают об увеличении импорта российского газа на фоне всё более напряжённых отношений с президентом США Дональдом Трампом.