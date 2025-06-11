В Сумах провалился аукцион по продаже завода по производству минеральных удобрений, коагулянтов и добавок к цементу "Сумыхимпром", который входит в число десяти градообразующих предприятий. Желающих купить этот объект не нашлось, так как к городу приближается фронт.

Об этом свидетельствует статус акуциона на сайте "Prozorro.Продажи".

Стартовая предложенная цена завода составляла 1,158 миллиарда гривен. Просроченная кредиторская задолженность предприятия составляет 2,88 миллиарда гривен и еще у предприятия есть долг в 362,9 миллиона гривен по обязательным страховым платежам.

Фонд государственного имущества планировал продать "Сумыхимпром" частному инвестору еще до полномасштабной войны. Но приватизация затянулась из-за позиции миноритарного акционера завода Дмитрия Фирташа, который 15 лет назад получил 0,005% акций предприятия и контроль над руководством.

Напомним, в начале войны завод попал под обстрел и на нем произошла утечка аммиака. После этого ЧП завод год не работал, однако весной 2023 года снова запустил производство.

Сейчас Сумы находятся в пределах досягаемости российских дронов из-за продвижения армии РФ.