Космический аппарат Европейского космического агентства Solar Orbiter сделал первые кадры южного полюса Солнца.

Об этом сообщает Live Science.

Эти фото и видео позволят получить больше данных о движении вещества во внешних слоях Солнца, что поможет предсказывать различные явления.

"В то время как Земля и другие планеты вращаются по орбите относительно экватора Солнца в невидимой плоскости, называемой эклиптикой, Solar Orbiter провел последние несколько месяцев, наклонив свою орбиту на 17 градусов ниже солнечного экватора - впервые в истории открыв для обзора загадочный южный полюс нашей звезды", - говорится в статье.

Новые изображения захватывают солнечный полюс в широкой полосе видимых и ультрафиолетовых длин волн с использованием трех из 10 бортовых инструментов Solar Orbiter.

Напомним, Илон Маск анонсировал первый полет на Марс в конце 2026 года. По его словам, сначала на красную планету отправится космический корабль Starship с человекоподобным роботом Optimus.

Ранее в США была завершена виртуальная "марсианская миссия", которая заключалась в том, что четверо человек в течение более года находились в "заточении" на тренировочной базе NASA, где были воспроизведены марсианские условия.