В Индии в жилом районе Ахмедабада около аэропорта упал пассажирский самолет. В Главном управлении гражданской авиации Индии сообщили, что на борту было 242 человека, в том числе 10 бортпроводников и 2 пилота.

По данным местной полиции, Boeing 787-8 Dreamliner авиакомпании Air India следовал из индийского города Ахмедабад в международный аэропорт Лондон-Гатвик, но не смог набрать высоту и упал на жилой район через несколько минут после взлета.

На борту Boeing 787-8 были 242 человека: 169 граждан Индии, 53 граждан Британии, один гражданин Канады и семь граждан Португалии.

По данным СМИ, погибших не менее сотни.

Кадры из общежития в Индии, на крышу которого рухнул самолет.

На сейчас в индийских СМИ есть две версии причин падения самолета: столкновение с птицами или ошибка пилота.

Пишут, что поведение самолёта похоже на аэродинамический срыв, вызванный ошибочной уборкой механизации.

Авиакатастрофа в Индии стала первой для новейшего самолета компании Boeing - модели 787-8 Dreamliner.

Ранее у этого самолета были проблемы с аккумуляторами, двигателем Rolls-Royce Trent 1000, микротрещинами в стыках панелей и тд. Несмотря на это, Dreamliner считался одним из самых безопасных современных лайнеров.

СМИ сообщают, что пилоты Air India подали сигнал вскоре после взлета, а самолет упал рядом с аэропортом.

После этой авиакатастрофы акции Boeing упали на 8%.

Ранее компания попадала в скандалы с разоблачениями бывших сотрудников и разными неисправностями.

Напомним, в декабре прошлого года в Южной Корее после неудачной посадки разбился самолет Boeing-737. На борту находились 175 пассажиров и 6 членов экипажа рейсом из Таиланда. 179 человек погибли.

В январе в США пассажирский самолет столкнулся с вертолетом. Это был рейсовый самолёт, на борту находились 60 пассажиров и четыре члена экипажа, в вертолете - трое военных. Катастрофа произошла при посадке в Национальном аэропорту Рейгана недалеко от Вашингтона.