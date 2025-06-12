Соединенные Штаты Америки меняют посла в России. Линн Трейси вскоре завершит свою миссию в посольстве США в РФ.

Об этом говорится в телеграм-канале диппредставительства.

Она работала на должности с января 2023 года.

Накануне новый российский посол в США Александр Дарчиев рассказал, что уже встретился с президентом США Дональдом Трампом для принятия от него верительных грамот, после чего официально вступил в должность.

Он заявил, что сказал президенту США, что в посольстве РФ "сделают все, чтобы восстановить российско-американские отношения, вернув их к нормальности и здравому смыслу".

Напомним, возобновление контактов США и РФ обсуждают на отдельном от Украины переговорном треке.

Также отметим, что недавно США поменяли посла в Украине.

Напомним, США и Россия приняли решение перенести прямые переговоры из Стамбула в свои столицы. Новый раунд переговоров России и США по "дипломатическим раздражителям" пройдет в самое ближайшее время в Москве.

Ранее в Кремле заявили, что в переговорах США высказывают много элементов, которые совпадают с позицией Москвы.