Иран готов подписать соглашение, гарантирующее, что у него не будет ядерного оружия. Тегеран также прекратит удары по Израилю в случае прекращения атак в отношении Ирана.

Об этом заявил министр иностранных дел страны Аббас Аракчи.

Он также отметил, что Тегеран прекратит удары по Израилю в случае прекращения атак в отношении Ирана.

По словам Аракчи, атака Израиля была направлена на срыв переговоров по ядерной программе Ирана.

Что это значит?

С одной стороны, новости в этом вроде как нет - Иран и раньше заявлял о том, что не намерен обзаводиться ядерной бомбой и готов по этому поводу заключить соглашение с США. Правда, условия этого соглашения стороны согласовать не могли из-за чего Вашингтон и Израиль обвиняли Тегеран в том, что он просто тянет время, чтоб создать атомную бомбу.

С другой стороны новость есть - после начала ударов Израиля по Ирану Тегеран неоднократно заявлял о том, что переговоры по ядерной сделке с США для него уже неактуальны.

Но, как видим, концепция поменялась.

Что может сигнализировать о готовности Ирана идти на уступки по спорным вопросам.

Напомним, во время переговоров по сделке США требовали, чтобы Иран прекратил обогащение урана в целом и отказался от владения установками. Тегеран этого делать не хотел, настаивая на своем праве на "мирный атом" и предлагал снизить уровень обогащения до "гражданского" под контролем экспертов в обмен на снятие санкций (то есть, вернуться к ядерной сделке времен Обамы 2015 года, отмененной затем Трампом).

Кроме того, Тегеран хотел письменных гарантий, что Вашингтон вновь не выйдет из сделки, но Трамп отказывался их давать.

Теперь, не исключено, как минимум последнее требование Тегеран может снять. Но при этом, как заявил сегодня Аракчи, Иран продолжает настаивать на том, что "гражданская" атомная инфраструктура у него должна сохраниться.

Кроме того, в СМИ прошла информация, что Иран готов на переговоры, но только при условии прекращения огня со стороны Израиля.

Есть ли шанс в нынешних условиях заключить сделку?

Вчера Трамп и Путин, по итогу своего разговора, высказались за то, чтобы война прекратилась. А президент РФ заявил о готовности стать посредником.

А сегодня Трамп сказал, что он "легко" мог бы заключить сделку между Израилем и Ираном.

Но, во-первых, крайне малореально, что президент США пойдет на условия Ирана и попросит Израиль остановить удары на время переговоров (скорее всего, такое предложение будет воспринято в Вашингтоне как попытка Тегерана выиграть время).

Во-вторых, вряд ли Трамп пойдет на уступки по сделке в сравнение со своей прежней позицией, так как считает, что после ударов Израиля, Иран не в том положении, чтоб требовать какие-то компромиссы.

И далее для Ирана будет выбор - или принять условия США, отказавшись от ядерной темы вообще, либо продолжать войну.

При этом даже принятие Тегераном условий Трампа по сделке не гарантирует отказ Израиля от ударов, потому что Нетаньяху может ещё и свой пакет условий выставить. Да и он уже прямым текстом дает понять, что его главная задача не подвести Иран к ядерной сделке, а свергнуть режим аятолл. И сделка эту цель вряд ли отменит.

Какой выбор сделает Иран - соглашаться на условия Трампа или нет, зависит от того, насколько власти исламской республики считают свои военные возможности достаточными, чтоб выдержать войну с Израилем, насколько действительно чувствительные потери понесла иранская армия и, главное, в каком состоянии сейчас находится ядерная программа Ирана и насколько страна близка к созданию ядерного оружия.

По этому поводу есть три версии.

Первая - программе нанесен минимальный урон и Тегеран сможет в ближайшее время получить ядерное оружие.

Вторая - программе нанесен существенный урон, который не позволит в обозримом будущем вернуться к созданию ядерного оружия.

Третья - Иран и не был близко к созданию ядерной бомбы, а заявления МАГАТЭ и Израиля о том, что он уже вот-вот ее получит были блефом для оправдания нападения на страну.

Если верна первая версия, но Иран точно не пойдет ни какие существенные уступки. Если верны две других, то принятие Тегераном условий Трампа не исключено. Но насколько велика эта вероятность зависит, повторимся, от оценки Тегераном своей возможности продолжать войну.

Если они оцениваются как достаточные, то Иран на существенные уступки не пойдет и продолжит воевать, демонстрируя тем самым Трампу, что и ему ради сделки придется идти на уступки.