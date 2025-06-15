Украинская супружеская пара пыталась незаконно ввезти в Румынию 1,4 миллиона долларов. Деньги в виде наличности были спрятаны под одеждой и приклеены к телу.

Об этом пишет румынский новостной портал Digi 24.

Инцидент произошел 14 июня на пункте пропуска Вама Сирет. При проверке было обнаружено, что мужчина имел при себе 810 000 долларов, а женщина - 590 000 долларов.

На кадрах задержанный снимает с себя пачки денег, обмотанных вокруг лодыжек и прикрепленных скотчем. Банкноты номиналом по 100 долларов были сложены во множество относительно тонких пачек, соединённых между собой.

Деньги были конфискованы, а нарушители оштрафованы на 15 000 леев каждый (почти семь тысяч долларов на двоих).

Напомним, в Украине усилили контроль на границе с Венгрией и Румынией.

Отмечается, что для патрулирования военными используется специальная современная техника, авиация и "спецсредства".

Ожидается, что усиление контроля позволит эффективнее противостоять нарушениям и быстро реагировать на угрозы.

Ранее гражданин Франции пытался провезти в Украину гашиш, приклеенный к пояснице под трусами.