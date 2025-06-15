Приклеили деньги к телу. Супруги из Украины пытались ввезти в Румынию почти полтора миллиона долларов
Украинская супружеская пара пыталась незаконно ввезти в Румынию 1,4 миллиона долларов. Деньги в виде наличности были спрятаны под одеждой и приклеены к телу.
Об этом пишет румынский новостной портал Digi 24.
Инцидент произошел 14 июня на пункте пропуска Вама Сирет. При проверке было обнаружено, что мужчина имел при себе 810 000 долларов, а женщина - 590 000 долларов.
На кадрах задержанный снимает с себя пачки денег, обмотанных вокруг лодыжек и прикрепленных скотчем. Банкноты номиналом по 100 долларов были сложены во множество относительно тонких пачек, соединённых между собой.
Деньги были конфискованы, а нарушители оштрафованы на 15 000 леев каждый (почти семь тысяч долларов на двоих).
Напомним, в Украине усилили контроль на границе с Венгрией и Румынией.
Отмечается, что для патрулирования военными используется специальная современная техника, авиация и "спецсредства".
Ожидается, что усиление контроля позволит эффективнее противостоять нарушениям и быстро реагировать на угрозы.
Ранее гражданин Франции пытался провезти в Украину гашиш, приклеенный к пояснице под трусами.