Иран больше не будет сотрудничать с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) так, как раньше, однако рассмотрит частные запросы на доступ к его ядерным объектам.

Об этом заявил заместитель главы Министерства иностранных дел Ирана Казем Гарибабади, передает Bloomberg.

По словам чиновника, Иран принял "специальные меры" для защиты своих запасов урана и оборудования для обогащения.

"Отныне новые и специальные меры по защите ядерных материалов и оборудования не будут сообщаться Международному агентству по атомной энергии. Иран больше не сможет сотрудничать с МАГАТЭ как прежде", - сказал заместитель главы МИД в эфире иранского телевидения.

При этом инженер по ядерному оружию и бывший инспектор МАГАТЭ Роберт Келли заявил, что 400 килограммов высокообогащенного урана Ирана могут поместиться в трех-четырех легко скрываемых цилиндрах. Он отметил, что даже в случае, если Израиль уничтожит инфраструктуру Ирана по обогащению урана, местонахождение этого материала все равно нужно будет проверять.

Напомним, в четверг МАГАТЭ обвинило Иран в нарушении обязательств по Договору о нераспространении ядерного оружия. В том числе этим Израиль и обосновал свою атаку на Иран на следующий день.

Затем в МАГАТЭ заявили о наличии радиоактивного загрязнения внутри ядерного объекта в Натанзе, куда нанес удар Израиль.