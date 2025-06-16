Иран не будет вести переговоры до прекращения ударов Израиля - Reuters
Иран сообщил посредникам, что не будет вести переговоры, пока не прекратятся удары со стороны Израиля.
Об этом сообщает источник агентства Reuters.
"Иранцы сообщили посредникам из Катара и Омана, что они не будут вести переговоры, находясь под атакой", - сказал собеседник издания.
Также источник опровергает сообщения СМИ, что Иран обратился к Оману и Катару с просьбой привлечь США к посредничеству в достижении перемирия и возобновлении переговоров по ядерной программе.
Напомним, Иран вчера заявил о готовности подписать соглашение об отказе от получения ядерного оружия. В то же время ещё вчера прошло сообщение, что Иран готов к возобновлению переговоров только в случае прекращения ударов Израиля. Что это значит, мы разбирались в отдельном материале.
Ранее мы писали, что Оман подтвердил срыв переговоров Ирана и США, однако американский президент Дональд Трамп по-прежнему готов к ядерной сделке с Тегераном.
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