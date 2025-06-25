В Украине задержан гражданин США, который в 1984–1991 годах совершал сексуальные преступления против маленьких детей.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

Мужчине 66 лет, его задержали на территории Киевской области при координации украинских правоохранителей и Федерального бюро расследований США. Гражданин находился в международном розыске с 1992 года.

Согласно материалам американских правоохранительных органов, мужчина работал директором детского сада в округе Пима, штат Аризона, и на протяжении семи лет совершил сексуальные преступления в отношении четырех детей в возрасте от 4 до 9 лет. До вынесения приговора Высшим судом штата Аризона он успел покинуть территорию США и уклонялся от ответственности, используя поддельные документы на имя гражданина Мексики.

Установить его местонахождение удалось благодаря анализу данных из открытых источников. На территории Украины мужчина проживал под вымышленными анкетными данными в частном доме Киевской области.

После идентификации личности правоохранители провели обыск и задержали его в доме.

Сейчас прокуроры готовят ходатайство в суд о временном аресте мужчины и его дальнейшей экстрадиции.

В марте мы рассказывали, что Украина экстрадировала в Германию немца Бена Р., который воевал в Международном легионе ГУР и при этом находился на родине в розыске по подозрению в изнасиловании, хранении и распространении изображений сексуального насилия, в частности над детьми.

Также мы сообщали, что зимой известный киевский фотограф Александр Ктиторчук получил более 12 лет тюрьмы за изнасилования несовершеннолетних и съемку с ними порнографии.