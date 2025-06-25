В России судьи 2-го Западного окружного военного суда за полгода вынесли приговоры 184 украинским военным, взятым в плен в Курской области.

Об этом сообщает российское оппозиционное издание "Медиазона".

Всем военным вменяют в вину одну статью обвинения - о совершении теракта группой лиц с тяжкими последствиями. С ноября 2024 года в этот окружной суд поступило 159 таких дел, а подсудимыми стали 267 человек.

Главная военная прокуратура практически ежедневно отчитывается о новых приговорах по подобным делам граждан Украины. Так, суд признал виновным младшего лейтенанта ВСУ Евгения Гоча в совершении теракта за то, что тот 8 октября минувшего года вторгся в Курскую область, занял огневые позиции возле села Ольговка, а затем три недели препятствовал эвакуации мирных жителей. 27 октября военного ранили, и он сдался в плен.

Напомним, российская торона заявляет, что среди переданных Украине в соответствии со стамбульскими договоренностями 6000 тел были и погибшие в Курской области.

Также в последние недели активизировался обмен военнопленными. Есть ли среди вернувшихся бойцов воевавшие на Курщине, не сообщалось.