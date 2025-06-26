В ночь на понедельник, 23 июня, на многоэтажку в Шевченковском районе столицы упала сбитая ракета.

Об этом в комментарии "Радио NV" сообщил начальник управления коммуникаций Воздушных сил Юрий Игнат.

По его словам, при прямом попадании последствия были бы хуже.

"Одна из последних массированных атак 23 июня, когда были выпущены разные средства: и баллистические ракеты, и крылатые ("Искандер" М и К). Противник атаковал столицу, и хотя ракеты были, собственно, уничтожены, обезврежены, но видим, что в доме фактически несколько этажей не стало. Из-за того, что ракета, сбитая в воздухе, упала и привела к таким последствиям. Если бы было прямое попадание, были бы значительно большие и худшие последствия от прямого удара... Поэтому всегда и Воздушные силы, и городские власти призывают идти в укрытие. Особенно когда речь идет о панельных домах, которые имеют мало шансов при попадании, они могут просто складываться", - сказал Игнат.

Напомним, в пострадавшем доме при обрушении погибли 9 человек.

На днях в сети опубликовали кадры, на которых сбитая ракета поражает многоэтажку в Соломенском районе в ночь на 17 июня. В соцсетях утверждали, что на видео запечатлен момент падения на дом ракеты, чей курс отклонила ракета ПВО. Тогда погибли более 20 человек.

Однако Центр противодействия дезинформации при СНБО назвал видео фейковым.

"Распространение таких деструктивных фейковых сообщений представляет собой целенаправленную информационную кампанию врага. Таким образом Россия пытается оправдать каждый свой массированный обстрел территории Украины", - заявили в ЦПД.

В понедельник мы рассказывали о последствиях обстрела Киева.