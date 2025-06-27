Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) намерен выделить компании "Новая почта" кредит в размере около 50 миллионов евро. По условиям сотрудничества с банком компания существенно сократит персонал.

Об этом сообщается на сайте банка.

Как сказано в пресс-релизе, в рамках кредитной программы для компании в мае 2025 она сообщила банку о запланированном сокращении около 2900 работников, что составляет менее 10% от общей численности. ЕБРР заявил, что клиент придерживается предусмотренных кредитным соглашением условий подобных коллективных увольнений, предоставил детальное описание процесса сокращения, имеет эффективную систему подачи и рассмотрения жалоб и должным образом реагирует на них без судебных дел, а также эффективно взаимодействует с профсоюзом.

Кредит ЕБРР предназначен для финансирования части программы капитальных инвестиций на 2025-2026 годы. Он включает два транша: 35 миллионов евро будет зарезервировано с момента подписания, а еще 15 миллионов банк будет резервировать по собственному усмотрению.

Недавно сообщалось, что "Новая почта" будет ограничивать денежные переводы через свой сервис Novapay тем, кто часто получает средства за посылки наложенным платежом, не будучи зарегистрирован как ФЛП.

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