Правоохранители задержали друга инвалида Назария Гусакова. Во время проведения обыска мужчина пытался скрыться на автомобиле, наехав на оперуполномоченного Департамента стратегических расследований, но его задержали.

Об этом сообщают украинские издания.

Карточку этого лучшего друга Гусаков использовал для сбора денег на лечение.

Мужчину задержали во Львове. Тот оказывал сопротивление и на машине наехал на сотрудника ДСР, намереваясь сбежать. Правоохранитель получил травмы.

В итоге друга Гусакова задержали по ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Его автомобиль изъяли и отправили на штрафплощадку. За сопротивление полиции с применением насилия мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

Между тем Нацполиция сообщает, что проводит следственные действия по делу о возможном мошенничестве при сборе средств для Гусакова в Киеве и Львове, по местам жительства самого инвалида, его родственников, друзей и знакомых, чьи карточки он использовал для сбора донатов для лечения. Полиция ищет доказательства нецелевого использования благотворительных средств.

Напомним, Гусакова подозревают в мошенничестве при сборе миллионных донатов себе на лечение.

Ранее мы рассказывали, что харьковчанин собрал 150 тысяч гривен донатов на армию и потратил их в онлайн-казино.