Президент РФ Владимир Путин заявил о планах сократить военные расходы, признав чрезмерную нагрузку на бюджет.

Об этом он сообщил вчера во время выступления в Минске, передает Bloomberg.

По словам Путина, рост военных расходов вызвал ускорение инфляции.

"Россия тратит 6,3% ВВП на оборону – это очень много. Это одна из проблем, в том числе для бюджета, которую нам предстоит решить", – сказал президент РФ.

При этом он отметил, что Россия намерена сократить оборонные траты в 2026 году, но "окончательного решения пока нет", – всё зависит от исхода войны в Украине.

"Мы планируем сократить расходы, а они планируют их увеличить. Так кто же действует агрессивно?", - сказал Путин, комментируя решение саммита НАТО, где страны договорились увеличить оборонные расходы до 5% ВВП.

Напомним, ранее Путин сказал журналистам, что его встреча с президентом США Дональдом Трампом уже готовится, и добавил: "Я отношусь к действующему президенту США с большим уважением. Он прошел очень большой, тяжелый и небезопасный путь возвращения во в

Затем Трамп похвалил вчерашние высказывания Путина, который заявил, что относится к президенту США "с большим уважением".