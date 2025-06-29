Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о выходе из Оттавской конвенции, которая запрещает производство и применение противопехотных мин.

Об этом сообщил народный депутат Роман Костенко на своей странице в Facebook.

По его словам, теперь этот вопрос должны вынести на рассмотрение Верховной Рады.

"Это шаг, давно требовавшийся реальностью войны. Россия не является стороной настоящей Конвенции и массово применяет мины против наших военных и гражданских. Мы не можем оставаться связанными в условиях, когда у врага нет никаких ограничений. Теперь ожидаем рассмотрения вопроса в Верховной Раде Украины. Законодательное закрепление этого решения должно окончательно вернуть Украине право на эффективную защиту своей территории", - написал нардеп.

Война в Украине идет 1222-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 29 июня 2025 года в обновляемом онлайне.

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