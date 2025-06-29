На концерте Верки Сердючки, в образе которой выступает артист Андрей Данилко, в Одессе молодежь заказала ванну шампанского Moët & Chandon.

Об этом сообщают местные телеграм-каналы и публикуют соответствующее видео.

Отметим, что стоимость бутылки такого шампанского стартует от 2000 гривен. В ролике можно заметить десятки бутылок.

Напомним, на этом же концерте Сердючка озвучила сообщение языковому омбудсмену со сцены.

"Для наших омбудсменов: меня два дня так песочили, что забыли про войну Израиля с Ираном", – заявил Данилко со сцены.

Ранее языковые активисты пожаловались на Андрея Данилко за исполнение песен на русском языке в Киеве.

Речь идёт о выступлении, которое состоялось 13 июня в заведении Osocor Residence, где часть программы проводилась на русском, поскольку песни на этом языке составляют основную часть репертуара Сердючки.

Концерт вызвал возмущение у представителей организации "Українська мова". Телеведущий Виктор Дяченко сообщил, что подал жалобу уполномоченному по защите госязыка Креминю. И обвинил Сердючку в попытке "мимикрировать и ждать российскую армию в Киеве".

Креминь после этого заявил, что обратился в полицию, однако позже сказал, что Данилко наказания не понесёт.