СМИ показали, как сейчас выглядит глава запрещенной в Украине Прогрессивной социалистической партии и мать бывшего главы НАК "Нафтогаз" Юрия Витренко Наталья Витренко.

Кадры с бывшей социалисткой показала ТСН.

Сейчас Витренко живет в Киеве и не занимается политикой.

Журналисты ТСН сняли ее у Печерского районного суда вместе с бывшим народным депутатом Владимиром Марченко. Витренко сейчас судится с Национальным агентством по предотвращению коррупции, которое в 2024 году выписало ей штраф в 5 тысяч гривен за то, что она якобы не подавала отчеты о деятельности своей партии.

При этом уголовные дела против Натальи Витренко не открывали.

Ранее политик резко выступала против НАТО и за союзные отношения с Россией и Беларусью. Нынешнюю войну в Украине Витренко не комментировала.

Напомним, 20 марта 2022 года, после начала полномасштабной войны, Владимир Зеленский своим указом запретил Прогрессивную социалистическую партию.

В июне того же года Восьмой апелляционный суд Львова запретил эту же партию по обвинению в "пророссийскости".

Сын Витренко был главой "Нафтогаза" до 2022 года. В одном из интервью Витренко рассказала об отношениях с ним.