Президент Эстонии Алар Карис во второй раз отказался подписывать закон о церквях и приходах, который открывал дорогу к запрету Эстонской православной христианской церкви. Карис заявил, что этот закон противоречат Конституции.

Об этом сообщает Postimees.

В первой принятой парламентом редакции закона говорилось, что церкви не могут по уставу быть связаны с находящимся за рубежом религиозным объединением, которое представляет угрозу государственной безопасности и конституционному строю Эстонии. Затем из редакции убрали положение, запрещающее религиозному объединению подчиняться лицу или объединению, обладающим значительным влиянием и находящемся за границей, если оно представляет угрозу государственной безопасности и конституционному строю Эстонии.

Но Карис заявил, что этого недостаточно, потому что, в частности, понятие угрозы сформулировано очень расплывчато, а внесенные парламентом изменения все равно не устраняют нарушение сразу трех статей Конституции. Президент подчеркнул, что, хотя противодействие иностранному влиянию необходимо, следует точнее определить, какие именно зарубежные связи угрожают национальной безопасности.

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