В Украине возможно введение четырехдневной рабочей недели.

Об этом заявил народный депутат от партии "Слуга народа" и глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев.

"В качестве эксперимента я такое поддержал бы. Я не знаю, на период войны это точно нельзя делать обязательным - все-таки работодатель должен решать этот вопрос вместе с трудовым коллективом. Но сделать это опционно и дать такую возможность, чтобы работодатель и работник могли договориться о таком режиме работы, я бы на это пошел", - сказал он.

Как известно, в Европе уже широко экспериментируют с форматом 4-дневной рабочей недели.

"Это уже действует в Бельгии, Ирландии, Польше. Здесь может быть как вариант сохранения 40-часовой рабочей недели, но на четыре дня. Или вариант опционной договоренности между работником и работодателем на других условиях. Мы могли бы воспринять это и в военное время, если будет воля бизнеса", – добавил Гетманцев.

По мнению нардепа, украинское общество достаточно сознательное, чтобы самостоятельно выбирать комфортный формат занятости без принуждения со стороны государства.

Напомним, недавно эксперимент с введением 4-дневной рабочей недели начали проводить в Польше.

Ранее в Германии также стартовал эксперимент с четырехдневной рабочей неделей. В нем принимали участие 45 компаний.