В Польше проведут эксперимент с четырехдневной рабочей неделей и сокращением рабочего дня без потери зарплаты. Проект Министерство семьи, труда и соцполитики Польши запускает с 30 июня.

Об этом сообщает The Warsaw.

Занятым гражданам предлагают работать по 6 часов в день вместо 8 и отдыхать три дня в неделю или получать дополнительные дни отпуска, не теряя в зарплате. В проекте смогут участвовать компании, госучреждения, фонды, ассоциации и профсоюзы по всей стране.

На первый год функционирования проекта выделено 10 млн злотых ($2,7 млн) из Фонда труда. Цель инициативы - сокращение общего рабочего времени на 20% в год.

Нововведение объясняют тем, что жители Польши являются одними из самых загруженных работников в Европе. Из-за их переутомления растет риск выгорания, ошибок и травм, а сокращенная неделя сможет помочь людям отдыхать, заботиться о здоровье, семье и саморазвитии.

Присоединившиеся к проекту работодатели смогут получить до 1 млн злотых на внедрение нового графика. Эти средства они вольны потратить на изменение внутреннего распорядка, цифровые системы учёта рабочего времени, а также консультации и помощь экспертов.

На пилот отведено от 15 до 18 месяцев. Первый трёхмесячный этап будет подготовительным, после чего начнётся практическое тестирование инициативы.

Окончательные законодательные изменения о сокращении рабочего времени планируется ввести до конца текущего срока парламента, то есть до ноября 2027 года.

Ранее в Германии тоже стартовал эксперимент с четырехдневной рабочей неделей. В нем принимали участие 45 компаний.

А в Испании заговорили о решении сократить рабочую неделю с 40 до 37,5 часов.