На днях по СМИ широко разошлась новость о том, что в июне текущего года доходы РФ от продаж нефти и газа упали до наиболее низкого показателя за последние 2,5 года. В сравнении с тем же месяцем 2024-го, они сократились на 33,7% - до 494,8 млрд рублей (5,3 млрд евро), сообщает Минфин РФ. В сравнении с маем, это на 3,5% меньше.

Отклонение полученных доходов от ожидаемого объема составило 7,05 млрд руб. И это уже после проведенного сокращения планируемого уровня нефтегазовых доходов бюджета в начале июня.

За первую половину текущего года нефтегазовые доходы российского бюджета сократились почти на 17%.

Причина падения нефтегазовых доходов - относительно низкие цены на нефть и укрепление рубля, курс которого сейчас держится ниже 80 рублей за доллар.

Это уже породило прогнозы о том, что скоро бюджет РФ столкнется с отсутствием средств для ведения войны в Украине.

В то же время менее заметной прошла другая новость от российского Минфина - ликвидная часть Фонда национального благосостояния (ФНБ) увеличилась в июне на 1,3 трлн руб. На 1 июля она составляла 4,13 трлн руб. (1,9% ВВП), в то время как на 1 июня была на уровне 2,84 трлн руб., сообщает Минфин РФ. В июне в ФНБ были зачислены средства в иностранной валюте в сумме 61 млрд китайских юаней и 74 кг золота, которые в прошлом году были приобретены в связи с формированием дополнительных нефтегазовых доходов, из-за более высоких (чем были запланированы в бюджете) цен на нефть.

Из ФНБ финансируется дефицит бюджета. Для этой цели в 2023 году из Фонда было изъято 2,9 трлн руб., а в 2024 году – 1,3 трлн руб.

В нынешнем году Минфин планировал потратить из ФНБ 447 миллиардов рублей. Но, не исключено, будет больше - как писалось выше, нефтегазовые доходы в июне оказались ниже запланированных даже после июньской корректировки бюджета, когда его дефицит увеличили на 2,6 трлн рублей до 3,79 трлн (1,7% ВВП). Однако, значительная его часть будет покрыта за счет рублевых заимствований, которые сейчас Москва активно наращивает (и для этой задачи крепкий рубль идет в плюс).

Насколько, с учетом этого, хватит ФНБ для финансирования дефицита российского бюджета и, следовательно, для поддержания высокого уровня расходов в связи с войной в Украине, если цены на нефть будут на низком уровне?

Российское деловое издание "Ведомости" приводит оценку главного экономиста банка ВТБ Родиона Латыпова, согласно которой ликвидных средств ФНБ, с учетом его недавнего пополнения дополнительными нефтегазовыми доходами прошлого года, хватит примерно на 2,5 года, даже если цены на российскую нефть снизятся устойчиво до $50/баррель.

Отметим, что в начале июня цены на основную российскую Марку нефти Urals колебались в районе $61-64 за баррель. Заложенная цена на нефть в бюджет РФ на 2025 год - $60.

Также $60 - это ценовой поток, который установили страны "большой семерки" для экспорта российской нефти (западные кампании не страхуют суда, которые везут нефть из РФ дороже этой цифры). При этом, из-за решения ОПЕК+ увеличить добычу нефти, эксперты прогнозируют, что российская нефть Urals подешевеет до уровня ниже $60. Как писалось выше, по расчетам российских экспертов, при цене в $50, ФНБ сможет покрывать нынешний высокий уровень дефицита бюджета РФ ещё 2,5 лет (то есть, по 2027 год включительно). Если цена будет в промежутке от $50 до $60, то, очевидно, ещё дольше.

Причем при такой цене (ниже потолка G7) россияне смогут продавать нефть без каких-либо ограничений на мировом рынке.