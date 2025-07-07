В российском Министерстве транспорта скончался заместитель начальника отдела управления имуществом Российских железных дорог Алексей Корнейчук. Смерть наступила сегодня утром прямо на совещании.

Об этом сообщают федеральный СМИ со ссылкой на источники.

По предварительным данным, на совещании, проходившем в здании Минтранса на Старой Басманной в Москве, 42-летнему чиновнику стало плохо. Возможной причиной смерти могла стать остановка сердца.

"Резко встал, после чего упал на пол и умер", - рассказали журналистам очевидцы подробности происшествия.

Источники СМИ уверены, что кончина Корнейчука с криминалом не связана.

42-летний мужчина исполнял обязанности заместителя начальника отдела управления имуществом Управления земельно-имущественных отношений и правовой деятельности Федерального агентства железнодорожного транспорта Минтранса.

Напомним, сегодня стало известно о смерти экс-министра транспорта Романа Старовойта. Он совершил суицид. Как предполагают СМИ, причиной самоубийства могло стать расследование хищений на укреплениях в Курской области, где до весны 2024 года Старовойт был губернатором.

Причем сегодня же появился указ Владимира Путина о его увольнении.