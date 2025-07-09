За минувший месяц стало на 12% меньше граждан, которые считают, что украинская переговорная группа делает все возможное для достижения мира.

Об этом свидетельствует опрос социологической группы "Рейтинг".

В июне на соответствующий опрос ответили 48% респондентов, еще 27% сказали, что переговорная группа "делает что-то" для мира. Уверенных в том, что она ничего не делает, 6%, а что делает мало - 13%.

В июле уже 36% считают, что переговорная группа делает "все возможное", и еще 31% - что делает "что-то". А что ничего не делает - 9% и делает мало - 18%.

Также у респондентов спрашивали насчет поддержки Украины со стороны США. Как выяснилось, люди ожидают, что США не прекратят поставки оружия. При этом только 11% опрошенных полагают, что США будут поставлять Украине оружие в полном объеме, а 8% не ждут никакой американской военной помощи.

Опрос проходил 4-5 июля. В нем приняли участие тысяча респондентов.

Напомним, первый раунд переговоров украинской стороны с представителями РФ в этом году состоялся 16 мая, а второй - 2 июня. О третьем раунде стороны пока не договорились, хотя Москва выразила готовность к нему.