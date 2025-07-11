В Париже создадут штаб многонациональных сил, которые будут готовы к развёртыванию на территории Украины после прекращения боевых действий.

Об этом договорились представители "коалиции желающих" на встрече в Риме, передает Washington Post.

На встрече "коалиции" впервые участвовала американская делегация во главе с представителем президента США Дональда Трампа Китом Келлогом, а также с участием сенаторов Линдси Грэма и Ричарда Блюменталя - соавторов законопроекта о вторичных санкциях против РФ.

Контингент получит название Multinational Force Ukraine и в первый год будет работать в Париже, после чего переедет в Лондон. В планах также стоит создание координационной ячейку в Киеве.

Какие страны войдут в эти силы, не уточняется, однако заявляется, что их около 30 (исключая США).

Ожидается, что Украине предоставят экспертов по логистике и обучению, чтобы помочь восстановить ВСУ, "обеспечить безопасность" в небе Украины и на Черном море. При этом введут ли в Украину полноценные боевые силы, не уточняется.

Газета также пишет, что никаких конкретных обязательств объявлено не было, а сенаторы США Блюменталь и Грэм исключили какие-либо планы по развертыванию американских войск в Украине.

Отмечается, что на заседание не приехали ни президент Франции Эманнуэль Макрон, ни премьер-министр Британии Кир Стармер, которые являются главными инициаторами этой идеи - однако им удалось выступить по видеосвязи из Лондона.

"Коалиция желающих гарантирует, что у нас есть будущие силы, которые могут быть развернуты после прекращения огня для сдерживания российской агрессии на долгие годы", - сказал Стармер.

Макрон заявил, что "коалиция желающих" будет готова приступить к своей миссии сразу после прекращения огня в Украине.

"Разработан план, который мы готовы реализовать в день установления режима прекращения огня", - сказал французский президент.

Напомним, что РФ выступает против любого военного присутствия западных стран в Украине в рамках урегулирования войны. Также для прекращения огня Москва требует остановить западную помощь Киеву.

Война в Украине идет 1234-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 11 июля 2025 года в обновляемом онлайне.