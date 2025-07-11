Украинский продюсер Игорь Кондратюк призвал "умножать Верку Сердючку на ноль" из-за исполнения песен на русском языке. Самого Андрея Данилко он назвал "интеллектуальным нацменьшинством", у которого "нет мозгов".

Об этом он заявил во время интервью "Слей Шоу".

По словам Кондратюка, не все талантливые люди являются "умными".

"Надо умножать Верку Сердючку на ноль с ее русскоязычным репертуаром. Не все талантливые люди умные", - сказал Кондратюк.

Он уверен, что после 2014 года, а тем более в условиях полномасштабной войны, продолжение концертной деятельности с русскоязычным репертуаром в Украине неприемлемо.

"Почему с 2014 года не до всех дошло, что на России нужно ставить большой крест?.. Потому что не у всех есть мозги. Это единственный ответ", - прокомментировал продюсер.

Кондратюк считает, что песнями на русском Данилко "приравнял себя к нацменьшинству".

"Ему до жопы, что гибнут украинцы, что сжигают украинские книги, сжигают украинские флаги, расстреливают украинских военнопленных только за то, что они говорят на украинском. Ему это до жопы. Это означает, что у него нет мозга", - повторил продюсер.

Напомним, ранее Данилко прямо со сцены грубо послал комментаторов, которые критикуют его за русский язык.

Уже бывший уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь даже обращался в полицию с требованием повлиять на исполнителя. Однако в итоге заявил, что Верку Сердючку нельзя наказать за исполнение песен на русском языке, так как это не противоречит принятому в 2019 году закону "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".