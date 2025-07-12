Китайские ученые из Пекинского технологического института создают пчел-киборгов, вставляя в их мозг контроллеры для управления полетом. Такие пчелы могут проводить военную разведку, а также искать выживших после стихийных бедствий.

Об этом сообщает The Telegraph.

Китайцы разработали самый легкий в мире контроллер мозга весом 74 миллиграмма. Он крепится к спине рабочей пчелы и прокалывает ее мозг тремя иглами, чтобы давать ей указания лететь в определенном направлении.

В ходе тестов устройство работало в девяти случаях из десяти, и пчелы выполняли указания.

Микроконтроллеры могут быть оснащены камерами, прослушивающими устройствами и датчиками, которые позволяют насекомым собирать и записывать информацию, которая затем может быть передана их оператору. Киберпчелы могут выполнять миссии в местах, недоступных для людей. Созданные на основе насекомых киборги имеют превосходную подвижность, способность к маскировке и адаптации к окружающей среде.

Ранее мы писали, что ученые вырастили из стволовых клеток человека мини-мозг и подключили его к цифровому чипу.

Также сообщалось, что пациент компании Neuralink, которому установили имплант в мозг, смог играть в Counter-Strike 2 только с помощью своих мыслей.