Активист Евромайдана Андрей Коломиец, отсидевший десять лет в РФ и вернувшийся в Украину, был задержан ТЦК.

Об этом заявил его адвокат Михаил Беньяш.

По его словам, это произошло после прибытия в Белгород-Днестровский.

"Час от часу веселее. По прибытию на родину и беседы с товарищами из СБУ Коломиец незамедлительно попал в заботливые руки Белгород-Днестровского ТЦК. Связи с ним нет", - написал Беньяш.

При этом позже после огласки Коломийца отпустили. В настоящее время он, по информации российских оппозиционных медиа, едет домой к жене.

Коломиец принимал участие в протестах на Евромайдане, а в 2014 году уехал в Россию, где был арестован и осужден на десять лет по обвинению в покушении на бойцов "Беркута". В Украине он считался политзаключенным.

В 2025 году после освобождения его попытались депортировать через Грузию, но страна отказалась его впустить. Несколько месяцев он провел в подвальном помещении в буферной зоне на Верхнем Ларсе, но по итогу смог вернуться в Украину через Молдову.

Ранее СМИ писали, что суд освободил от уголовной ответственности троих "титушек" за нападения на участников Евромайдана.