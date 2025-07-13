Журналистка американской газеты The New York Times Нанна Хайтманн провела шесть дней с российским подразделением "Ахмат" под Суджёй, выпустив репортаж о разрушениях и жертвах.

Хайтманн побывала в приграничных населённых пунктах Курской области, где проходили боевые действия украинской войсковой операции.

Материал озаглавлен: "Пейзаж смерти: что осталось там, где Украина вторглась в Россию".

По данным репортёра, в полях под деревней Мартыновкой до сих пор лежат тела убитых военных, а в разрушенных домах – разлагающиеся трупы местных жителей. Среди погибших – 68-летняя женщина, которую, по словам дочерей, не смогли эвакуировать.

"Поля были усеяны тушами коров и свиней, а также трупами мирных жителей и солдат. На кухне одного из домов в селе Мартыновка я увидела практически обнажённое тело мужчины со следами насилия на близком расстоянии: рана на шее и отверстие в груди, похожее на огнестрельное ранение. Кто убил этого человека и при каких обстоятельствах – неясно", – пишет Хайтманн.

Подобных историй в репортаже много, при этом часть россиян обвиняют в случившемся власти, но есть и те, кто винит удары украинской армии. Выжившие мирные жители, провели семь месяцев без продуктов, без водоснабжения, электричества, лекарств и средств связи.

Многие жители Суджи рассказали, что похоронили не менее десятка соседей. Некоторые говорили, что похоронили 40 человек и больше.

"Разрушения вызвали гнев в обществе против российских властей (из-за провала обороны и неполной эвакуации - Ред.), а также против Украины и её западных сторонников", – говорится в материале.

При этом проживающие в российском приграничье "имеют связи в Украине и воспринимают войну как конфликт внутри семьи".

"Они ударили по своим. По соседям. Половина наших родственников – украинцы", – заявила NYT жительница Курской области, оценивая действия ВСУ.

Настроения в приютах для беженцев из-под Суджи описываются Хайтманн также не в пользу Украины. 76-летняя Любовь Блащук "говорила о расширении НАТО как о причине войны" и "охарактеризовала украинцев как жертв пропаганды".

"Её взгляды на Украину разделяет значительная часть в приюте", – добавляет журналистка.

Вместе с этим, Хайтманн утверждает, что украинские военные, удерживая Суджу, заявляли: "Добрый день, славяне, мы мирных не трогаем". По словам местной жительницы, "нас никто не трогал – ни украинцы, ни россияне. Только между собой стреляли".

В репортаже "ахматовцы" заявляют, что, в отличие от "освобождённых" населённых пунктов Украины, мирные жители Курщины встречали их "со слезами и объятиями". Один из военных РФ сказал, что "впервые в жизни увидел, как люди нас обнимают".

Многие из опрошенных Хайтманн мечтают, чтобы российско-украинская война наконец закончилась. Кто-то надеется на президента США Дональда Трампа, кто-то – на главу РФ Владимира Путина и "восстановление региона, как после войны в Чечне". Кто-то – хочет просто уехать и никогда не возвращаться.

Репортаж вызвал резкую реакцию МИД Украины.

"Тот, кто в NYT счёл разумным опубликовать материал, созданный вместе с российскими военными преступниками, принял самое глупое решение. Это не сбалансированность и не "другая точка зрения". Это просто позволяет российской пропаганде вводить аудиторию в заблуждение", – написал в соцсети Х представитель МИД Георгий Тихий.

Напомним, на карте Генштаба под контролем ВСУ в Курской области обозначены пять узких полос приграничной территории.

Ранее Украине передали более 1200 тел военных, погибших на востоке страны и в Курской области РФ.