Греко-католическая парафия святого Николая из тернопольского города Теребовля призывает не покупать детям популярную игрушку Лабубу от гонконгского дизайнера Лун Касина, потому что это "не просто кукла, а способ вытеснить из сердца ребенка красоту, свет, доброту, которые несет Христос".

Об этом говорится в сообщении прихода в Фейсбуке.

В УГКЦ перечислили причины, почему Лабубу может быть опасна для детей.

Нормализация агрессии: во многих коротких мультфильмах Лабубу бьет других, ворует, издевается. Это подается как веселье, но закрепляет в подсознании ребенка, что издевательства - это норма. Увлечение темной эстетикой: визуально Лабубу похожа на демона - с клыками, рогами, иногда кровавыми глазами. Дети ассоциируют ее с позитивом, потому что "это модно", но их психика может смешать добро и зло. Поведенческие триггеры: у некоторых детей после игры с Лабубу появляется агрессия или чрезмерная возбужденность - она стимулирует не детскую нежность, а дикий инстинкт доминирования.

В сети многие находят сходство между Лабубу и демоном из ассирийской и вавилонской мифологии Пазузу.

Ранее в Министерстве охраны здоровья Украины рассказали родителям, какие популярные предметы могут навредить их детям.

Также мы сообщали, что датский производитель конструкторов LEGO подал иск против украинской компании из Львовской области из-за ее игрушек, нарушающих авторское право.