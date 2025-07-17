Чиновник Министерства обороны Украины украл миллионные суммы на ремонте бронетранспортеров ВСУ. Согласно лишь одному из задокументированных эпизодов, было украдено 5,4 миллиона гривен.

Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

По данным следствия, чиновник возглавлял группу контроля качества одного из военных представительств Минобороны в западном регионе Украины. К схеме он привлек руководителя местного предприятия, получившего заказ на ремонт бронетранспортеров. Согласно заключенному соглашению, подрядчики обязывались восстановить боеспособность нескольких БТР.

В итоге подрядчики производили только поверхностные косметические работы, а бронетехника осталась непригодной к боевому применению. Но чиновник подписал акт выполненных работ, что явилось основанием для начисления бюджетных средств на баланс подрядчиков.

Инженерно-техническая судебная экспертиза подтвердила неисправное техническое состояние бронетранспортеров.

"В настоящее время должностное лицо Минобороны подозревается по ч. 4 ст. 425 Уголовного кодекса Украины (небрежное отношение к военной службе, совершенное в условиях военного положения). Решается вопрос о дополнительной квалификации его преступлений по ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и привлечение к ответственности всех участников сделки", - говорится в сообщении.

Злоумышленникам грозит до 8 лет лишения свободы.

Ранее НАБУ опубликовало свидетельства того, как в Минобороны воровали на продуктах для ВСУ.

А в Специализированной антикоррупционной прокуратуре заявили, что в ведомстве украли сотни миллионов гривен на закупках питания для армии в 2022-2023 годах.