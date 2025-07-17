Чиновник Минобороны воровал миллионы на ремонте бронетранспортеров
Чиновник Министерства обороны Украины украл миллионные суммы на ремонте бронетранспортеров ВСУ. Согласно лишь одному из задокументированных эпизодов, было украдено 5,4 миллиона гривен.
Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.
По данным следствия, чиновник возглавлял группу контроля качества одного из военных представительств Минобороны в западном регионе Украины. К схеме он привлек руководителя местного предприятия, получившего заказ на ремонт бронетранспортеров. Согласно заключенному соглашению, подрядчики обязывались восстановить боеспособность нескольких БТР.
В итоге подрядчики производили только поверхностные косметические работы, а бронетехника осталась непригодной к боевому применению. Но чиновник подписал акт выполненных работ, что явилось основанием для начисления бюджетных средств на баланс подрядчиков.
Инженерно-техническая судебная экспертиза подтвердила неисправное техническое состояние бронетранспортеров.
"В настоящее время должностное лицо Минобороны подозревается по ч. 4 ст. 425 Уголовного кодекса Украины (небрежное отношение к военной службе, совершенное в условиях военного положения). Решается вопрос о дополнительной квалификации его преступлений по ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и привлечение к ответственности всех участников сделки", - говорится в сообщении.
Злоумышленникам грозит до 8 лет лишения свободы.
Ранее НАБУ опубликовало свидетельства того, как в Минобороны воровали на продуктах для ВСУ.
А в Специализированной антикоррупционной прокуратуре заявили, что в ведомстве украли сотни миллионов гривен на закупках питания для армии в 2022-2023 годах.