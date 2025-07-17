Украинский боксер Александр Усик и британец Даниэль Дюбуа провели дуэль взглядов накануне боя, который состоится в эту субботу, 19 июля.

Соответствующее видео опубликовали телеграм-каналы.

В ролике можно заметить, что Дюбуа первым отвернулся от украинца и призвал собравшихся на пресс-конференции поддержать себя.

Напомним, в апреле Александр Усик и британец Даниэль Дюбуа встретились на лондонском стадионе "Уэмбли". Боксеры устроили дуэль взглядов, во время которой британец толкнул украинца.

Реванш Усика и Дюбуа за звание абсолютного чемпиона состоится 19 июля в Лондоне на стадионе "Уэмбли", о чем официально сообщили организаторы.

В случае победы Усик станет двукратным абсолютным чемпионом в супертяжелой весовой категории.

Сейчас украинцу принадлежат пояса WBC/WBA/WBO, а Дюбуа - IBF, от которого Усик добровольно отказался минувшим летом.

Как мы писали, Усик победил Дюбуа в августе 2023 года. Бой завершился нокаутом в 9 раунде. При этом в начале поединка противник нанес Усику удар ниже пояса.