Накануне второго поединка украинский боксер Александр Усик и британец Даниэль Дюбуа встретились на лондонском стадионе "Уэмбли". Боксеры устроили дуэль взглядов, во время которой британец толкнул украинца.

Соответствующее видео опубликовали телеграм-каналы.

В ролике можно заметить, что во время дуэли взглядов Дюбуа внезапно толкает Усика двумя руками, после чего украинский чемпион становится в боевую стойку.

Реванш Усика и Дюбуа за звание абсолютного чемпиона состоится 19 июля в Лондоне на стадионе "Уэмбли", о чем официально сообщили организаторы.

В случае победы Усик станет двукратным абсолютным чемпионом в супертяжелой весовой категории.

Сейчас украинцу принадлежат пояса WBC/WBA/WBO, а Дюбуа - IBF, от которого Усик добровольно отказался минувшим летом.

Напомним, Усик победил Дюбуа в августе 2023 года. Бой завершился нокаутом в 9 раунде. При этом в начале поединка противник нанес Усику удар ниже пояса.

Главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.