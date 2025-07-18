В киевском метро избили женщину, которая выкрикивала "Слава России, смерть хохлам". Затем ее вышвырнули из вагона.

Видео публикуют столичные паблики.

На опубликованных кадрах видно, как ей наносят удары рукой и ногой.

Некоторые предлагают выбросить ее из вагона на ходу и желают смерти. Другие же возражают, что бить девушку нельзя, отмечая, что она пьяная.

Некоторые свидетели инцидента утверждают, что она не просто нецензурно высказывалась, а целенаправленно провоцировала пассажиров.

В полиции Киева заявили, что узнали о ситуации с соцсетями и уже начали проверку. В настоящее время правоохранители устанавливают всех участников инцидента, а также готовятся предоставить правовую оценку происшествию.

"Полиция начала проверку по факту инцидента в столичном метро. Информацию о случившемся правоохранители обнаружили вчера во время мониторинга социальных сетей", - говорится в сообщении.

Ранее мы писали о том, что военный в столице Украины избил женщину, которая слушала песни на русском языке.

До этого в Киеве женщина затеяла перебранку с мальчиком из-за того, что он слушал под ее окном русский рэп.