Только 16% опрошенных итальянцев призывного возраста готовы взяться за оружие в случае наступления войны.

Об этом свидетельствуют данные опроса Центра социальных исследований CENSIS, передает Reuters.

Среди граждан в возрасте от 18 до 45 лет, 39% заявляют, что стали бы пацифистами-добровольными отказниками, 19% предпочли бы уклониться от призыва другим способом, а 26% считают, что Италия могла бы нанимать иностранных наемников.

При этом почти треть итальянцев считает, что страна может оказаться втянутой в войну в ближайшие пять лет.

Однако, согласно опросу, проведенному Европейским советом по международным отношениям, лишь 17% граждан Италии выступают за увеличение оборонных расходов.

Напомним, в Европе распространяется точка зрения, что примерно к 2030 году может состояться конфликт России со странами ЕС.

Еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс считает, что перемирие в Украине позволит России накопить оружие, чтобы "напасть на Европу". По его словам, "установление мира в Украине очень важно, и мы поддерживаем его всеми силами, но в то же время мы должны быть реалистами".