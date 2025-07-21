Областной центр на юго-востоке Украины стал свидетелем массового перелёта египетской саранчи.

Кадры нашествия вредителя публикуют местные телеграм-каналы.

В Запорожской области зафиксировано нашествие египетской саранчи.

Как утвержают специалисты, насекомые мигрировали с территории пересохшего Каховского водохранилища.

Эксперты сообщают, что к настоящему времени плотность саранчи составляет 40–50 особей на квадратный метр, а в отдельных зонах достигает 80 о/м кв., что превышает допустимый порог безопасности для сельского хозяйства.

Принимаются меры для защиты урожая, пишут местные СМИ.

Напомним, чернобыльский заповедник объяснил, чем саранча зоны отчуждения отличается от кузнечика.

Кузнечики и саранча являются родственниками, они имеют существенные отличия, очевидные только для энтомологов. Саранча больше кузнечика, её челюсти более массивные, а из головы торчат короткие антенны. Кузнечики – меньше, более подвижны и имеют усы, длина которых может достигать две трети длины тела насекомого.

Ранее на Волыни ввели карантин из-за американского вредителя, которого не берут препараты.