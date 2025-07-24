"Кто не скачет - тот москаль!" Протестующие в Киеве вспомнили речёвку времен Евромайдана. Видео
Участники массового протеста против ограничения полномочий Национального антикоррупционного бюро и Специальной антикоррупционной прокуратуры, собравшиеся в Киеве возле театра имени Франко вспомнили речёвку времён Майдана 2014 года.
Соответствующие кадры попали в объектив корреспондента "Страна" в столице Украины.
По данным правоохранителей, прошлой ночью возле театра Франко ночевало 40 протестующих. Не исключено, что этой ночью их будет больше.
Часть протестующих в Киеве разошлись с площади перед театром, но значительная часть горожан всё ещё продолжает митинг.
Ранее "Страна" публиковала видео массовых протестов в поддержку НАБУ, прошедших в нескольких областных центрах Украины.
Мы также разбирались какие могут быть последствия, если президент Владимир Зеленский пересмотрит свою позицию по НАБУ и САП.
Отметим, что помимо публикации нардепа Ярослава Железняка пока нет никаких других подтверждений того, что Зеленский собирается откатывать ситуацию назад.
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