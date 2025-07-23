Марш во Львове и тысячи в Киеве. География и массовость протестов в поддержку НАБУ растут. Видео
Всё больше областных центров страны охватывают массовые митинги против вступившего вчера в силу закона, ограничивающего полномочия Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП).
Кадры многотысячных акций протеста публикуют местные телеграм-каналы.
Так, в столице Украины на митинге у театра Ивана Франко собралось ещё больше пикетчиков, чем во время вчерашней акции в поддержку НАБУ и САП. Площадь перед театром имени Франко заполнилась полностью. Практически не работает мобильная связь.
Во Львове марш в защиту НАБУ занял целую улицу, перекрыв движение трамваев.
В Одессе митингующие с плакатами заполнили Думскую площадь.
В Днепре горожане тоже вышли на акцию против закона, ограничившего полномочия НАБУ и САП.
Митинги проходят также в Запорожье и Виннице.
Напомним, сегодня началась новая волна протестов в поддержку НАБУ и САП.
Как мы также сообщали, что на Западе продолжают критиковать Украину за ограничения полномочий антикоррупционных ведомств, угрожая сокращением инвестиций.