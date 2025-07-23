Владимир Зеленский заявил, что он внесет в Верховную Раду новый закон, обеспечивающий независимость антикоррупционных институтов. Находящийся в оппозиции к президенту народный депутат Ярослав Железняк сообщил, что этим законом будут отменены внесенные во вторник изменения, ограничивающие полномочия НАБУ.

Отметим, что помимо публикации Железняка пока нет никаких других подтверждений того, что Зеленский будет откатывать ситуацию назад.

Заявление Зеленского о новом законопроекте, скорее, выглядит как попытка маневра, чтобы сбить волну негатива и продемонстрировать европейцам и недовольным внутри Украины, что он готов к конструктивной дискуссии. При этом принципиально ничего в новом законопроекте, может быть, и не поменяется. К тому же ещё неизвестно, когда новый закон будет принят: он должен пройти первое чтение, рассмотрение в комитетах, внесение поправок и второе чтение.

На это же намекает комментарий нардепа от "Слуги народа" Александра Федиенко.

Кроме того, никакого серьёзного давления на Зеленского ни внутри страны, ни за границей пока не наблюдается. Митинги против ограничений полномочий НАБУ немногочисленные. Президент США Дональд Трамп молчит. А европейцы осторожно выражают обеспокоенность.

Если же Зеленский, как утверждает Железняк, намерен уже на следующей неделе отменить ограничивающие НАБУ поправки, то это может иметь для него крайне тяжелые последствия, так как президент покажет свою стратегическую слабость.

Первое: силовики, которым он приказал рвать НАБУ, больше не будут выполнять его приказы.

Второе: может быть потерян контроль над парламентом, который Зеленский принудил в экстренном порядке проголосовать за изменения. В Раде и так уже давно идут разброд и шатание, а Офис президента держит большинство депутатов только благодаря беспрекословному повиновению. Если же Зеленский отступит в принципиальном вопросе, то разные депутатские группы начнут смотреть по сторонам и управляемость Радой будет потеряна.

Третье: главная цель нынешней кампании против Банковой и акций протеста - это не возвращение полномочий НАБУ, а максимальное ослабление Зеленского вплоть до его отстранения от власти. И если организаторы протестной кампании увидят, что Зеленского можно нагнуть митингами с участием нескольких тысяч человек, то, безусловно, последует продолжение.

К слову, уже то, что Зеленский намекнул на возможность отката назад, может способствовать усилению акций протеста, так как противники президента это воспринимают как свидетельство эффективности их действий.