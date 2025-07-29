В Нью-Йорке оказались переполнены городские приюты для животных. Их хозяева больше не могут себе позволить содержать любимцев.

Об этом пишет американская газета The New York Times.

Большинство людей, которые приводят в приюты кошек, собак и других домашних животных, получат отказ. Заведения продолжают принимать только животных, представляющих угрозу для общества, нуждающихся в экстренной медицинской помощи или направленных туда государственными учреждениями.

По данным организации Animal Care Centers of NYC (ACC), люди решают избавиться от животных из‑за финансового кризиса и последствий пандемии, во время которой резко упало число стерилизаций. Представитель организации Кейти Хансен добавила, что примерно треть животных были сданы в приюты после потери жилья их владельцами.

"Люди не просто сдают животных потому, что им некогда. Они реально в отчаянии. Многие плачут, когда приводят питомцев", - рассказала она.

В новом приюте Куинса, построенном за 75 миллионов долларов прошлым летом и рассчитанном на 72 собаки, сейчас содержится более 160 псов. Всего в системе заведений почти 400 собак, около 400 кошек и десятки других животных. Еще 290 питомцев временно размещены у волонтеров.

"Поток нескончаемый, и мы не справляемся", - признала Хансен.



В Бронксе и Бруклине строятся новые приюты, но они откроются только в следующем году.

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