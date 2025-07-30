У побережья Камчатки в РФ произошло землетрясение магнитудой 8,8 баллов - самое мощное в мире за 2025 год.

Кадры природного явления и их последствия появились в российских телеграм-каналах.

Это землетрясение уже включено в список шести самых сильных в XXI веке и стало самым разрушительным для Камчатки со времен землетрясения 1952 года.

Эпицентр находился в 119 км от Петропавловска-Камчатского. О погибших не сообщается.

Волны цунами высотой до 3–4 метров обрушились на побережье Камчатки и Курильские острова. В соседней Японии эвакуированы около 900 тысяч человек. Местные СМИ пишут, что на берег там выбросило несколько китов. На самой Камчатке в результате цунами на сушу выбросило целое семейство из пяти белух. Местные жители прибыли к месту происшествия, чтобы оказать животным помощь.

Первые волны уже достигли и США - побережья Аляски и Гавайев, где уровень воды превысил 1,2 метра. Люди в США тоже массово эвакуируются.

Предупреждения о цунами распространились на Филиппины, Индонезию, Индию, Австралию, Тайвань и страны Латинской Америки.

Сейсмологи предупреждают о возможных афтершоках до магнитуды 7,5 в ближайшие недели.

Напомним, в начале лета мощное землетрясение произошло у берегов Мармариса в Турции. Девочка умерла от панической атаки.

А в прошлом году землетрясение произошло на юго-западе Японии - в районе острова Кюсю. Сразу после него в регионе объявили угрозу цунами.

По данным национального метеорологического управления Японии, землетрясение было магнитудой 6,9. А Европейский средиземноморский сейсмологический центр указывал магнитуду 7,1.