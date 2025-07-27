Сегодня, во вторник 27 июля, в Полтавской области зафиксировано землетрясение магнитудой 2,9. Об этом сообщает пресс-служба Главного центра специального контроля.

По предварительной информации, подземные толчки произошли в районе поселка Старыe Санжары на глубине 7,1 км.

При этом выяснилось, что землетрясение относится к категории неощущаемых большинством населения.

Напомним, это уже третье землетрясение в Полтавской области в этом году. В феврале в регионе дважды произошло землетрясение.

Ранее мы также писали о том, что на Буковине зарегистрировали землетрясение магнитудой 3,1. Эксперты заявили, что подземные толчки зарегистрировали сегодня вечером на территории Черновицкой области на 3-километровой глубине.

В октябре мы сообщали, что в Днепропетровской области зарегистрировали землетрясение. Эпицентр подземных толчков на глубине 8 км оказался в Криворожском районе между посёлками Недайвода, Лозоватка и Весёлый Кут.

Напомним, по данным геофизиков, в ближайшие годы в Украине ожидается землетрясение, которое будет опасным для всей страны.