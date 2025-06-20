В Иране произошло землетрясение. Карта
Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в Иране в 87 км к юго-востоку от Семнана и ощущалось в Тегеране и провинции Кум.
Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
Иран – одна из самых сейсмически активных стран, часто испытывающая землетрясения в виду территориального расположения на нескольких крупных тектонических разломах.
Незадолго до этого мощное землетрясение произошло в Турции.
Его Эпицентр находился недалеко от курорта Мармарис. На средиземноморском побережье были зафиксированы толчки магнитудой 5,8.
В результате стихийного бедствия погиб подросток, пострадали десятки человек.
Землетрясение ощущалось и на греческом острове Родос.
Ранее появились спутниковые снимки после удара по ядерному реактору в Иране.
На снимках также видны повреждения нескольких башен и других технологических сооружений комплекса. По меньшей мере две башни выглядят частично повреждёнными, а ещё два строения рядом с ними выглядят почти полностью разрушенными.
Обе стороны подтвердили факт удара по атомному объекту в Араке.