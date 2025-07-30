На Камчатке начал извергаться вулкан Ключевская Сопка. Раскаленная лава течет по западному склону возвышенности, над вулканом замечено мощное свечение, раздаются взрывы.

Об этом сообщает филиал Единой геофизической службы Российской академии наук.

Вообще вулкан активизировался уже несколько дней назад: в кратере начались выбросы пепла, по ночам над кратером видели свечение. А сегодня днем он выбросил пепел на высоту до трех километров над уровнем моря.

При этом Российский союз туриндустрии заверяет, что активность вулкана Ключевская Сопка не создает угроз для безопасности туристов. Несмотря на введение оранжевого кода опасности для авиации, все туры на Камчатке продолжаются в обычном режиме, туристическая инфраструктура работает.

Ключевская Сопка, или Ключевской вулкан - действующий вулкан на востоке полуострова Камчатка, является самыс высоким активным вулканом в Евразии (4 754 м).

Напомним, сегодня у побережья Камчатки в РФ произошло землетрясение магнитудой 8,8 баллов - самое мощное в мире за 2025 год.

В начале июня мы сообщали, что на Сицилии началось извержение вулкана Этна.