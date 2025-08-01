Президент США Дональд Трамп подписал указ о пошлинах, которые вводятся с 1 августа в отношении 69 стран и Евросоюза.

Китая и России в списках нет.

В частности, там вводятся 15-процентные тарифы для Евросоюза, 25% для Молдовы, 35% для Сербии, 39% для Швейцарии, 25% для Индии.

Отдельным указом Трамп поднял пошлины для Канады - с 25% до 35%.

Самые высокие пошлины получила Сирия - 41%, Лаос и Бирма - по 40%. Самые низкие - 10% у Британии.

Согласно указу пошлины вступят в силу через семь дней, и только в отношении Канады они вступают в силу сразу.

Как пояснили в Белом доме, недельная отсрочка нужна для того, чтоб "дать Службе таможенного и пограничного контроля США достаточно времени, чтобы внедрить эти тарифы".

На фоне новых пошлин начали падать мировые индексы.

Индекс MSCI Asia Pacific снизился на 0,5%. Фьючерсы на S&P 500 упали на 0,3%, а европейские акции – на 0,4%. Также ослабевает швейцарский франк, пишет Bloomberg.

Напомним, Трамп заявил, что с 1 августа для американских партнеров без обновленных торговых соглашений начнут действовать высокие пошлины. По его словам, это будет "большим днем для Америки".

Ранее президент США заключил торговое соглашение с Евросоюзом. ЕС обязуется закупить у США энергоносители и военную технику. Энергоресурсов будет закуплено на $750 млрд.