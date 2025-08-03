Президент США Дональд Трамп может приехать в Китай, когда там будет российский лидер Владимир Путин.

Об этом заявил президент Сербии Александар Вучич в ходе краткого интервью местной прессе.

По словам сербского лидера, есть вероятность, что для участия в мероприятиях по случаю 80-летия окончания Второй мировой войны в Пекин прибудет и президент США.

"Я еду с 1 по 6 сентября, буду в Китае пять дней. Сейчас мне сообщили, что, вероятно, там будет и Путин, так что, возможно, я с ним встречусь. Слышал, что может приехать и Трамп, но не уверен, только бог знает, как это всё будет. 3 сентября ужин устраивает Си Цзиньпин, и там должны быть все, а ещё мне сказали, что 5-го числа в Китае один из крупных мировых лидеров тоже устроит чествование. Поэтому меня попросили остаться там и до 5-го. По соображениям безопасности пока ещё не раскрывают, о ком речь", – сказал Вучич в беседе с журналистами.

Ранее Трамп подтвердил свой возможный визит в Китай.

Напомним, Вучич говорил, что Сербия не будет вводить санкции против России.

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