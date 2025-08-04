В часовне около храма Смоленской иконы Божией Матери на российском острове Валааме (Карелия, Ладожское озеро) разместили фреску о войне в Украине.

Фреску показали в сюжете российского ТВ о поездке президентов России Владимира Путина и Беларуси Александра Лукашенко на Валаам 1 августа.

На изображении российский военный с настроченной на рукаве буквой Z перевязывает голову раненому украинскому военному, держа его за руку.

"Лица солдат близнецово-идентичны. Ясный намек на братоубийственный характер войны", - прокомментировал икону осудивший вторжение в Украину российский священник Андрей Кураев, которого лишили сана в РПЦ и объявили в РФ иноагентом (сейчас он служит в Константинопольском патриархате).

К слову. во время поездки на Валаам Лукашенко предложил построить там еще один небольшой белорусский, храм.

"Мы тоже подумаем. Места тут хватает построить храмик. Подумаем над этим, раз уж дорога проложена сюда", - сказал политик.

Ранее глава Одесской ОВА Олег Кипер рассказывал, что десант РФ не смог высадиться в Одессе в 2022-м, потому что митрополит УПЦ ездил с иконой вдоль берега.

А американская газета The Wall Street Journal сообщала, что в мае 2023 года во Францию из Украины тайно вывезли более десятка православных икон.