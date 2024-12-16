Митрополит Одесский и Измаильский Украинской православной церкви Агафангел (Саввин) в начале войны целый день ездил с иконой вдоль побережья, чтобы помешать высадке российского десанта. И 10 дней в Черном море был шторм, который мог помешать прибытию десанта.

Об этом в программе "Мосейчук+" заявил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

"В первые дни войны Агафангел при 84 годах (сейчас ему уже 86) взял икону и почти целый день или целые сутки ездил вдоль побережья, чтобы российские корабли не смогли высадить здесь десант. И мы точно знаем, что 10 дней была буря на Черном море и десант не смог подойти к берегам Одесской области. "Москва", которая сейчас уже на дне, подходила к Килии, Вилково, там искали места для высадки, но даже погода показывала, что Украину трогать нельзя", - рассказал Кипер.

О том, что одесский митрополит на следующий день после начала полномасштабной войны - 25 февраля - объезжал город с Касперовской иконой Богоматери, в начале войны сообщала и епархия.

С этой же иконой город объезжали во время Крымской войны 1854 года, когда к Одессе, тогда входившей в состав Российской империи, подошла англо-французская эскадра. В итоге она отошла без боя.

Ранее в ноябре Агафангел и несколько других архиереев УПЦ осудили Русскую православную церковь за снятие митрополита Донецкого и Мариупольского Илариона (Шукало).

Напомним, упомянутый Кипером крейсер "Москва" был подбит украинскими ракетами, загорелся и утонул.