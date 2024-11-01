Архиереи Украинской православной церкви осудили Русскую православную церковь за снятие митрополита Донецкого и Мариупольского Илариона (Шукало).

Текст заявления публикует сайт Винницкой епархии УПЦ.

В нем говорится, что синод РПЦ принял решение освободить Илариона от управления донецкой епархией. Ранее подобным образом были отстранены архиереи других епархий УПЦ на захваченных Россией территориях Украины, говорится в заявлении.

"Эти решения были приняты в одностороннем порядке, без какого-либо согласования с Украинской православной церковью, которая является канонически самостоятельной согласно томосу (грамоте) патриарха Алексия II от 27 октября 1990 года и подтверждена решением собора Украинской православной церкви 27 мая 2022 года. Мы, архиереи Украинской православной церкви, решительно осуждаем это антиканоническое решение, поскольку церковное право регламентирует канонические отношения между православными церквями", - говорится в сообщении.

Среди подписантов значатся митрополит Одесский Агафангел, Винницкий Варсонофий, Житомирский Никодим, Сумской Евлогий, Львовский Филарет, Луцкий Нафанаил, Хмельницкий Виктор, а также архиереи рангом ниже. Всего текст подписали 29 человек, то есть менее трети епископов УПЦ, которых насчитывается 95.

На центральном сайте Украинской православной церкви текст обращения не публиковался, глава УПЦ Онуфрий его не подписывал.

Илариона РПЦ сняла в конце октября. В решении синода РПЦ говорилось, что он стал слаб здоровьем для управления прифронтовой епархией. Ему была выражена благодарность "за понесенные многолетние труды". Его перевели в Крым и назначили ему содержание.

На место Илариона был назначен митрополит Владивостокский Владимир.

В мае прошлого года РПЦ заявила о переходе в ее подчинение Бердянской епархии.

А несколько месяцев спустя Донецкая и Горловская епархии УПЦ вошли в РПЦ.