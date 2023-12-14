За последний год Генштаб ВСУ купил 12 икон в серебре и позолоте, каждая из которых стоила около 10 тыс. гривен, шахматы за 40 тыс. и наградных часов на почти 4 млн.

Об этом сообщает проект Слидство инфо.

В частности, пару месяцев назад была куплена Казанская икона Божьей Матери.

Также Генштаб купил шахматы за почти 40 тыс. грн, 10 наборов хрустальной посуды за 68,8 тыс. грн.

3,9 млн было потрачено на наградные часы, из которых 1,1 млн - на покупку смартчасов.

Например, в июне Генштаб купил 21 Apple Watch за 290 тыс грн.

Война в Украине идет уже 659-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 14 декабря 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Вчера ночью россияне атаковали Киев зенитными ракетами комплекса С-400 и крылатыми ракетами "Искандер". Всего десять ракет - все они были сбиты. При этом есть последствия от падения обломков. Пострадали 53 человека, 20 из них в больнице. Основной урон получил Днепровский район. Там пострадала детская больница, где вылетели окна, а на территории образовалась воронка. Также под удар попал многоквартирный жилой дом, откуда эвакуировали людей. В Дарницком районе Киева горел частный жилой дом. Также несколько домов остались без света.

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